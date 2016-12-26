Вакансии актуальны на 26.12.2016

Водители Gett такси; Ткаченко О.А.; т.: 8-923-725-01-96

Геодезист резюме на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; ГУП «Юго-Восточное ДСУ»; т.: 47-47-78, 8-961-237-81-96

Главный инженер дорожного строительства; ГУП «Юго-Восточное ДСУ»; т.: 47-47-78, 8-961-237-81-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дворники график 1/1, утром, з/п 3000; ООО «Сити Быт Сервис»; т.: 8-913-210-21-51

Коммерческий директор оп/раб, командировки, соцпакет, карьер рост; ООО «Алтайские двери»; т.: 8-905-989-86-08

Машинист автокрана грузоподъемность 14 тонн, МАЗ 5334; ГУП «Юго-Восточное ДСУ»; т.: 47-47-78, 8-961-237-81-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Менеджер по работе с клиентами 5/2, 10:00-16:00; з/п: оклад+%; ИП Кунгурцева Т.Н.; т.: 8-903-957-61-00, 8-960-939-27-68

Монтажник межкомнат дверей, оп/раб, гр свобод; ООО «Алтайские двери»; т.: 8-961-994-75-40

Охранники на вахту; ООО ЧОП «Агентство безопасности «Дельта»; т. 8-909-530-15-55

Повар поминальные обеды, банкеты, 8:30-18:00/19:00, график сменный, з/п достойная; Кафе «Пицца»; ИП Щербинина Т.Я.; т.: 8-903-991-64-07; Васильева, 45/1

Продавец-консультант 3/3, 9:00-21:00, «Сумки Люкс»; ИП Насонов В.Ф.; т.: 8-905-928-60-00

Продавец-консультант на женскую одежду; ИП Савельева Т.А.; т.: 555-545

Продавцы-кассиры (молочные продукты) график 7/7, официальное трудоустройство; ООО «Маяк»; т.: 8-800-775-15-60 (звонок бесплатный)

Слесарь-механик на пищевое оборудов-е; з/п: 20000; ООО «Компаньон Плюс»; т.: 8-903-991-93-43

Специалист по выдаче займов в офис, 5/2, 9:00-18:00, р-н Дет.мира; з/п: 12000 + премия; ООО «МФ «Союз микрофинансирования» «НП»; т.: 8-913-278-85-50

Специалист по продаже банк продуктов оп/раб в продажах, Банк «Тинькофф»; з/п: от 20000; Балашов В.Ю.; т.: 8-923-754-25-26

Станочник деревообраб станков оп/раб, соцпакет, п. Сорокино; ООО «Алтайские двери»; т.: 346-119, 8-905-989-86-08

Торговые представители продажа конфет и мучных кондитерских изделий, направления Бийск и прилегающие районы, Г-Алтайск, клиентская база предоставляется, разъездной характер работы, оплата ГСМ, з/п по договоренности; ООО «Империя вкуса»; т.: 33-86-17, 8-905-928-68-68

Торговый представитель на межгород на развитие АКБ; ИП Чавкин А.С.; т.: 8-905-928-60-00

Торговый представитель; ООО «Компаньон Плюс»; т.: 32-53-10, 8-913-268-90-80

Уборщики по адресу Мухачева, 147, график 2/2, 14:00-17:00, 19:00-22:00, з/п 5500; ООО «Сити Быт Сервис»; т.: 8-913-210-21-51

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