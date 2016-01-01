С 10 ноября 2015 года появилась возможность приобретать электронную версию газеты "Работа в Бийске". Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Свежие номера газеты - понедельник и четверг. Стоимость электронной версии газеты - 11 рублей!

Возможные варианты оплаты:

- Robokassa (карты VISA, MasterCard) - возможно оплатить после регистрации из Личного кабинета, деньги зачисляются сразу на Ваш счет;

- Яндекс.Деньги (с кошелька Яндекс.Деньги, возможны различные виды пополнения Вашего кошелька) - возможно оплатить после регистрации из Личного кабинета, деньги зачисляются сразу на Ваш счет;

- квитанцию Сбербанка (возможно оплатить через Сбербанк Онлайн и выслать скриншот оплаты) - подтверждение оплаты производится вручную.

Если возникли вопросы по регистрации, активации учетной записи, входу на сайт, оплате - посмотрите раздел Инструкции.