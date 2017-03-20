С 20.03.2017 г. мы вынуждены поднять стоимость газеты «Работа в Бийске» до 20 рублей за экземпляр. Данный шаг продиктован, в первую очередь, ежегодным удорожанием стоимости тиража и увеличением расходов Редакции.

В Редакции стоимость газеты по понедельникам и четвергам - 20 руб./экземпляр, остальные рабочие дни - 15 руб./экземпляр газеты. Стоимость электронной версии газеты, размещенной на нашем сайте - 15 руб.

Стоимость нашей газеты не повышалась уже три года.